Covid: blocco stradale ad Arzano (Na) per protestare contro mini lockdown

- Numerosi commercianti questa mattina hanno bloccato la rotonda di Arzano come segno di protesta contro il mini lockdown imposto fino al 23 ottobre su tutto il territorio Comunale. Durante la manifestazione i commercianti hanno lamentato la poca efficacia del provvedimento: questo tipo di lockdown avrebbe la sola conseguenza di spingere i cittadini di Arzano a frequentare i negozi di altri paesi limitrofi. I numerosi focolai emersi in paese, quindi, non verrebbero arginati dal provvedimento che avrebbe l'unica conseguenza diretta di penalizzare i negozianti della città. Secondo alcuni, la decisione di istituire una "zona rossa" sarebbe più equa per l'economia e la salute dei cittadini. (Ren)