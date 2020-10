Abruzzo: Taglieri (M5s), puntare sul turismo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sviluppo del turismo ciclopedonale in Abruzzo è stato considerevole in questo ultimo periodo di tempo. La situazione economica attuale, con l'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, richiede però alla politica di utilizzare qualsiasi strumento per favorirne ulteriormente la crescita e dare sostegno a tutto il territorio, cercando di agevolare gli arrivi attraverso mezzi di trasporto alternativi alla propria automobile". Lo afferma il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Francesco Taglieri, secondo cui allo stato attuale, "a risultare svantaggiata è l'intermodalità treno-bicicletta. Infatti a bordo dei treni che percorrono la ferrovia Sangritana possono essere ospitate al massimo due biciclette. Un numero evidentemente troppo basso, ed è per questo che, attraverso una mozione depositata in Consiglio regionale, chiedo alla giunta di centrodestra di attivarsi per superare questo ostacolo e favorire un particolare tipo di mobilità attrattiva non solo per i cittadini abruzzesi, ma anche per i numerosi visitatori che arrivano nella nostra regione". (segue) (Gru)