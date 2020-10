Cybercrime: riciclaggio e truffe, diciannove arresti polizia postale in tutta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciannove arresti in tutta Europa, in un’operazione che ha smascherato e disarticolato un giro multimilionario di cyber-riciclaggio, è il bilancio dell’attività investigativa internazionale denominata 2BaGoldMule e che ha visto, per l’Italia, la Polizia Postale e la Procura di Napoli – Gruppo Intersezionale per la Cyber-Sicurezza agire al fianco di Europol, dell’ Fbiamericana e delle forze di polizia informatiche di altri 14 paesi europei. L’organizzazione criminale denominata Qqaazz era attiva sin dal 2016 a livello internazionale nel cyber-riciclaggio, fungendo da piattaforma europea per ripulire il denaro sporco, frutto di frodi informatiche messe a segno da alcuni dei più pericolosi cybercriminali del mondo. Le frodi sarebbero tipicamente generate grazie all’utilizzo di sofisticati virus bancari (Dridex, Trickbot, GozNym) i quali, penetrando nei sistemi informatici dei correntisti in tutta Europa, accedevano abusivamente ai conti on-line sottraendo grandi quantità di denaro. Decine di milioni di euro, che necessitavano successivamente di essere “ripulite”. (segue) (Ren)