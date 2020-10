Sardegna: Solinas agli Innovation Days, infrastrutture, turismo e innovazione per la crescita dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano straordinario per le infrastrutture che includa non solo le reti di trasporto ma anche quelle energetiche, e una continuità territoriale effettiva che consenta alla Sardegna di abbattere il gap determinato dall'insularità e permetta un sistema di collegamenti con frequenze certe. E' quello che potrebbe portare il Recovery plan per la Sardegna. E' il pensiero del presidente della Regione Christian Solinas che ha chiuso la sessione dedicata alla Sardegna dagli Innovation Days organizzati da 'Il Sole 24 Ore'. "La Sardegna - ha detto il presidente Solinas - ha molti progetti. Uno, particolarmente importante, riguarda le miniere dismesse del Sulcis, per la produzione del gas nobile Argon, in un impianto secondo solo a quello presente negli Stati Uniti, in Colorado. Anche per Porto Torres l'evoluzione green è già nei fatti, con il passaggio dalla chimica pesante a quella fine, indirizzata all'industria farmaceutica e alla trasformazione delle piante officinali". Interventi che possono rimettere in piedi quelle grandi aree produttive, che in alcuni casi hanno consumato territorio lasciando eredità di disoccupazione e disperazione. (segue) (Rsc)