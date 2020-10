Sardegna: fuoristrada si schianta in galleria, tre cacciatori morti sulla statale 125 nei pressi di Cardedu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre cacciatori originari di Monserrato di rientro da un battuta sono morti questo pomeriggio in seguito ad un incidente stradale accaduto sulla statale 125 nei pressi di Cardedu, in Ogliastra. Lo schianto è avvenuto all'interno di una galleria fra Cardedu e Barisardo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano, una Land Rover, si è schiantata contro le pareti della gallerie per cause ancora da accertare. Nell'incidente sono rimaste ferite altre due persone che viaggiavano sulla stessa auto che sono stati trasportato dall'elisoccorso negli ospedali di Cagliari e Sassari. Entrambi sono in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto al km 94,500 all'interno della galleria "Genna Ortiga". La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. (Rsc)