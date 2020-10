Covid: ordinanza Campania, vietate feste e cerimonie anche con estranei a nucleo familiare inferiori a 30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza firmata questa sera dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, stabilisce che "sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30". Oggi il numero dei contagi da coronavirus in Campania è stato pari pari a 1.127 casi, "ulteriormente in aumento rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti". (Rin)