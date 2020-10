Piemonte: dimensionamento scolastico, confermati i parametri dello scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voto favorevole a maggioranza in sesta Commissione, oggi in Regione Piemonte, all’atto di indirizzo che definisce i criteri del piano regionale di dimensionamento scolastico e del piano sull'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno 2020-2021. La delibera, illustrata dall’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, conferma in linea di massima tutti i criteri in essere, una scelta condivisa con i vari attori coinvolti, anche in relazione alla necessità di non sovraccaricare di ulteriori novità il sistema scolastico, che sta già affrontando le criticità legate all’emergenza Covid. Confermati gli obiettivi, tra cui il mantenimento del servizio nei comuni montani e marginali, mentre l’istituzione di nuove scuole paritarie dell’infanzia è prevista solo in caso di statalizzazione di quelle che cesseranno il servizio. Contrariamente agli anni precedenti non viene data indicazione di procedere a risolvere le situazioni di sottodimensionamento e, in assenza di nuova definizione del contingente dei dirigenti scolastici, continuano a risultare validi i parametri minimi di 600 e 400 alunni per l’assegnazione in zone rispettivamente di pianura e di montagna. (segue) (Rpi)