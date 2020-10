Piemonte: dimensionamento scolastico, confermati i parametri dello scorso anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’offerta formativa, l’assessore ha precisato che per l’annualità è sospesa l’attivazione di nuovi licei musicali e sportivi, che richiedono una programmazione particolarmente complessa, difficilmente conciliabile con l’attuale situazione sanitaria. Carlo Riva Vercellotti (FI) ha espresso apprezzamento per un documento che insiste su una progettazione dell’offerta formativa che deve tener conto della vocazione produttiva ed economica del territorio per consentire una migliore occupabilità dei giovani. Per la Lega è intervenuto Federico Perugini, che ha ribadito l’importanza di garantire e rafforzare il più possibile la pluralità dell’offerta formativa. La delibera va ora in Aula per l’approvazione; Province e Città metropolitana avranno tempo fino al 23 novembre per inviare i piani. (Rpi)