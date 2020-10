Caserta: incendi boschivi, allevatore ai domiciliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine ha tratto spunto investigativo da un’attività di studio del fenomeno svolta d’iniziativa dai Carabinieri Forestali del Nipaaf di Caserta nel corso degli ultimi anni, che permetteva di rilevare che gli incendi boschivi hanno, nel tempo, interessato quasi sempre le medesime località ed i punti di insorgenza degli stessi sono risultati quasi sempre pressoché coincidenti. Di qui l’attivazione di una specifica attività investigativa attraverso mirati servizi di osservazione dell’area. L’incendio boschivo divampato lo scorso 13 settembre ha portato i militari ad identificare l’indagato, il quale aveva appiccato il fuoco, che si è esteso per circa 2 ettari e poi è cessato autonomamente, per avere ben presto raggiunto, a causa del forte vento che spirava in quella giornata, aree già percorse in precedenza dal fuoco. In relazione alle possibili cause di quanto accaduto è emerso subito evidente l’interesse storico dell’indagato sul Monte Vorrano, che essendo dedito alla pastorizia nel limitrofo territorio comunale di Santa Maria a Vico, era abituato a portare al pascolo le proprie greggi anche nel territorio del Monte Vorrano, fra Arienzo e San Felice a Cancello. Sono pertanto emerse esigenze di cautela che non possono prescindere dal rapporto funzionale fra il reato e l’attività di pastore dell’indagato e dei suoi congiunti, che è tale da far ritenere che i fatti di causa, ossia l’incendio boschivo, siano espressione di un interesse familiare persistente nel tempo. (Ren)