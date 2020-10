Napoli: Martusciello (FI), per la città siamo pronti con un candidato sindaco civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sulla strada giusta per individuare un candidato sindaco senza appartenenze, senza tessere di partito, senza padrini che abbiamo problemi giudiziari, senza parenti da piazzare. Napoli ai napoletani. A noi che viviamo questa città e che per questa città lottiamo ogni giorno. Andiamo avanti nell'idea di un candidato civico per Napoli con una sola bandiera: quella della nostra città". Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.(Ren)