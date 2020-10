Campania: prorogato di altre 24 ore l'allerta meteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Fino alle 18 di oggi, giovedì 15 ottobre, è in vigore il livello di criticità idrogeologica Arancione su tutto il territorio ad esclusione delle zone 4 e 7 sulle quali il colore di allerta attualmente è Giallo. L'annuncio in una nota. Dalle 18 di oggi e fino alla stessa ora di domani, venerdì 16 ottobre, si passa al livello di criticità giallo sull'intero territorio, ad eccezione delle zone 4 e 7 sulle quali le condizioni meteo non prevedono criticità. Dal tardo pomeriggio di oggi le precipitazioni da "diffuse" diverranno "locali" e potranno avere anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Saranno ancora possibili raffiche di vento. (Ren)