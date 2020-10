Covid: in Campania De Luca firma ordinanza, sospese dal 16 al 30 ottobre le attività didattiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'ordinanza in via di pubblicazione il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto la sospensione dal 16 al 30 ottobre delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie, ma anche per le università, fatta eccezione per gli studenti del primo anno. Le misure si renderebbero necessarie in seguito all'impennata di contagi da coronavirus nella Regione. L'ordinanza inoltre vieta "le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all'aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente". Sospese poi anche le attività di circoli ludici e ricreativi. Si raccomanda agli enti e uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza. Ai ristoranti, infine, è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. Resta possibile, invece, effettuare consegne a domicilio senza limiti di orario. (Rin)