Napoli: visita istituzionale del Prefetto al Comune di Casoria

- Nella mattinata odierna il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Casoria per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Raffaele Bene e dai componenti del Consiglio con i quali ha affrontato le tematiche più rilevanti che interessano il Comune. Si è concordato sull’importanza della programmazione di interventi che mirino ad integrare le politiche di sviluppo del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale con quelle per l'inclusione ed il benessere sociale, la legalità e la sicurezza. Successivamente, il Prefetto ha visitato la locale compagnia dell’Arma dei carabinieri, incontrando il personale impegnato quotidianamente nelle attività di controllo sul territorio.(Ren)