Covid: D'Amore (Asl Na2), situazione sotto controllo dentro e fuori ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo la situazione sotto controllo dal punto di vista sia dei posti letto, sia del territorio" Lo ha detto Antonio D'Amore, direttore generale Asl Napoli 2 a Radio Crc Targato Italia: "Stiamo affinando sempre di più il percorso dei tamponi le risposte arriveranno ai cittadini direttamente sul cellulare, stiamo potenziando la rete dei laboratori, questo ci permetterà di sopperire alle elevate richieste". Alla luce del nuovo Dpcm D'amore ha dichiarato: "non tocca a me dire se bastano le restrizioni, è una decisione politica, ma se tutti rispettassero le regole minime, come indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, andrebbe tutto molto meglio e potrebbero essere evitati successivi interventi". (segue) (Ren)