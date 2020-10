Covid: Nonno e D'Angelo (Fd'I), ordinanza Arzano (Na) ammazza economia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza della Commissione Straordinaria del Comune di Arzano che, di fatto, chiude tutte le attività del territorio sino al prossimo 23 di ottobre, è un modo per 'ammazzare' l'economia locale e non per fermare il propagarsi del contagio, visto che i cittadini arzanesi si muoveranno verso i comuni limitrofi per poter soddisfare le proprie necessità". È quanto dichiarano in una nota congiunta Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia e Giuseppe D'Angelo, esponente del partito di Giorgia Meloni ad Arzano. "Questa ordinanza va quantomeno rivista - proseguono - Si proceda, anche tramite la protezione civile, ad effettuare più tamponi per strada in punti prestabiliti e più controlli sul territorio attraverso le forze dell'ordine. Solo così si può pensare di contenere il contagio senza distruggere il territorio". "Porterò avanti tutte le iniziative politiche necessarie in Consiglio Regionale - conclude il consigliere Nonno - affinché si scongiuri il fallimento delle attività locali e per far si che siano messi in campo gli strumenti finanziari adeguati al sostegno del territorio".(Ren)