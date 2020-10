Caserta: incendi boschivi, allevatore ai domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Caserta, con il supporto degli uomini della stazione Carabinieri forestale di Vairano Patenora, ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un uomo originario di San Felice a Cancello, titolare di un allevamento ovi-caprino di circa 600 capi. L’uomo è indagato perché ritenuto responsabile di aver causato insieme ad un complice, non ancora identificato, un incendio boschivo di circa 20mila metri quadri in località Castello di Arienzo del medesimo comune, in un’area facente parte del complesso collinare denominato Monte Vorrano, ricoperto da soprassuolo di formazioni erbacee e cespugliate spontanee, nonché da essenze arbustive di macchia mediterranea ed arboree di specie quercine ed alberature residue di conifere. Per appiccare il fuoco, l’indagato ha utilizzato un ordigno incendiario ad accensione diretta, con conseguente danno grave su un’area protetta, sottoposta a vincolo idrogeologico, paesaggistico e tutelata paesaggisticamente in quanto ricadente in area di riserva controllata del parco regionale del Partenio, in zona “C”. (segue) (Ren)