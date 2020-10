Sardegna: Solinas agli Innovation Days, infrastrutture, turismo e innovazione per la crescita dell'Isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine del lockdown - ha ricordato il presidente - la Sardegna aveva proposto un modello di prevenzione del contagio che avrebbe limitato al massimo la possibilità di diffusione del virus in Sardegna, consentendo uno svolgimento sereno della stagione turistica e offrendo alla nostra regione l'opportunità di proporsi come terra ideale per le vacanze. Un modello che alla Sardegna non è stato permesso di attuare, ma che nei mesi successivi si è confermato utile e opportuno". Essendo un'isola, ha ricordato Solinas, avremmo avuto la possibilità di avvalerci di uno strumento efficace per limitare la circolazione virale, non certo una limitazione dei diritti dei cittadini, ma anzi una garanzia per tutti, sardi e turisti. "Molti, oggi - ha ricordato il presidente - ci danno ragione; ormai però non dobbiamo pensare al passato ma piuttosto a come contrastare questa seconda ondata e la pandemia economica che potrebbe seguire". (segue) (Rsc)