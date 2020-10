Sardegna: Solinas agli Innovation Days, infrastrutture, turismo e innovazione per la crescita dell'Isola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre certamente puntare sulla destagionalizzazione del nostro turismo - ha detto il presidente Solinas - e per questo guardiamo con estremo interesse a come utilizzare le nuove risorse europee, che finalmente avremo a disposizione fin dal 2021, per l'adeguamento del nostro sistema di infrastrutture, utili a realizzare una stagione turistica sempre più prolungata e indirizzata non più esclusivamente alle bellezze delle nostre coste. Intendiamo valorizzare quegli aspetti di identità e unicità che la Sardegna racchiude, in grado di destagionalizzare valorizzando il nostro immenso patrimonio archeologico ed etnografico". La Sardegna, inoltre, investe sull'innovazione e sulla tecnologia, che è lo strumento oggi più valido, ha ricordato Solinas, per attrarre investimenti internazionali e per consentire l'abbattimento delle ristrettezze del mercato locale. (segue) (Rsc)