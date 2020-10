Sardegna: Solinas agli Innovation Days, infrastrutture, turismo e innovazione per la crescita dell'Isola (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In passato - ha ricordato il Presidente - la Sardegna è stata vista come luogo di opportunità grazie a piani di finanziamento particolarmente agevolati in alcuni settori, come quello della grande industria; opportunità che oggi non sono più realizzabili. Dobbiamo dunque muoverci in uno scenario diverso e creare occasioni diverse di sviluppo. Non per questo si deve abbandonare l'industria". Se è vero che la stagione dei grandi investimenti agevolati, della grande industria con forte impatto ambientale è superata, è pur vero, ha proseguito Solinas, che non esiste economia al mondo che non abbia nel paniere del suo Pil anche l'industria tradizionale. "Dobbiamo dunque comprenderla nel nostro futuro - ha aggiunto il presidente - e le esigenze di questo comparto, che resta fondamentale, non possono essere disattese. Il grande miracolo italiano, la grande risalita della nostra economia, è stata determinata dalla capacità di produrre cose che piacciono al mondo. È stato il miracolo industriale della siderurgia, della metalmeccanica, del manifatturiero realizzato dai grandi gruppi industriali, insieme al boom edilizio. Va dunque trovato il giusto equilibrio". In questo settore un forte sostegno potrà venire dal Recovery Plan, che interverrà sulle aree delle grandi industrie con 75 miliardi che saranno indirizzati verso gli interventi green. (segue) (Rsc)