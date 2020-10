Sardegna: agricoltura, al via l'attività dell'Organismo pagatore regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà l'Argea, l'Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura, ad esercitare direttamente le funzioni di autorizzazione, pagamento e contabilizzazione dei fondi comunitari Feaga e Feasr. Lo ha stabilito un decreto del ministero delle Politiche agricole che dà ufficialmente il via all'attività dell'Organismo pagatore regionale della Sardegna fissata per domani, 16 ottobre. "Si tratta di un importante riconoscimento - commenta il presidente della Regione, Christian Solinas - che rafforza l'autonomia operativa della nostra Regione e che consente di individuare soluzioni idonee a dare risposte concrete al mondo agricolo sui tempi di erogazione delle ingenti risorse finanziarie stanziate a livello europeo in campo agricolo, con un rapporto finalmente diretto tra Commissione europea e Regione". (segue) (Rsc)