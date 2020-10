Santelli: il cordoglio del Consiglio regionale della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Sardegna esprime cordoglio per la scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Per il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, Santelli è la testimonianza di abnegazione e di forza: "Ha cercato sempre di superare le difficoltà con grande determinazione avendo sempre come priorità il suo popolo. La ricorderemo non solo come politico ma anche per le sue grandi qualità umane e professionali. La Sardegna intera - sottolinea - si stringe al popolo calabrese e ai familiari della presidente per questa dolorosa perdita". (Rsc)