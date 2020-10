Campania: Nonno (Fd'I), sarò portavoce istanze delle periferie in consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio in quanti mi hanno permesso di poter approdare in consiglio regionale dopo anni di battaglie portate avanti per la città di Napoli. Il mio impegno politico prosegue in questa assise con l'obiettivo di portare al suo interno le istanze della destra sociale e partenopea, la cui tradizione mi onoro di proseguire e rappresentare. Mi farò portavoce delle istanze delle periferie abbandonate e martoriate dalla cattiva amministrazione del centrosinistra, nonché dei tanti comuni che in questi anni solo stati lasciati soli al proprio destino. Come sempre lo farò lavorando duramente ed a contatto con la gente". Lo ha detto in una nota Marco Nonno (Fd'I), a margine della proclamazione ufficiale degli eletti in Consiglio regionale della Campania avvenuta nella giornata di ieri. (Ren)