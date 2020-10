Sardegna: Isola presente alla Ttg travel experience di Rimini, assessore Chessa, "occasione per ripartire" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' il primo appuntamento fieristico internazionale del settore turistico dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria - ha detto l'assessore al Turismo Gianni Chessa, presente alla manifestazione - e la Sardegna non poteva mancare, dando una concreta testimonianza della sua voglia di ripartire e di lasciarsi alle spalle un periodo di crisi e di sofferenza. Per l'economia isolana il turismo rappresenta un settore fondamentale e non possiamo farci trovare impreparati alla ripresa dei flussi regolari, puntando anche sulle zone interne dell'Isola che contribuiranno alla destagionalizzazione". (segue) (Rsc)