Covid: Cantalamessa (Lega), De Luca non ha fatto nulla in estate per potenziare pronto soccorso

- "Nulla è stato fatto nel periodo estivo per evitare l'accesso e la contaminazione dei Pronto soccorso cittadini da parte di pazienti positivi al covid-19. Il governatore De Luca, fin troppo impegnato per la sua campagna elettorale, ha dimenticato di predisporre un sistema di filtro per intercettare, prima dell'ingresso in Pronto Soccorso gli eventuali positivi. L'assenza di protocolli e percorsi dedicati e di idonei filtri dove far stazionare i pazienti in attesa del risultato del tampone hanno fatto il resto". Lo ha affermato in una nota il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa: "Il risultato ovvio è stato la chiusura a singhiozzo dei P. S. sia più volte durante lo stesso giorno che per lunghi periodi. Si poteva sicuramente fare di più come ad esempio funzionalizzare le tende della protezione civile situate fuori degli ospedali con ossigeno medicale, riscaldamento ed impermiabilizzazione, dove far stazionare i pazienti in attesa dei risultati del tampone". (Ren)