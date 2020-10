Santelli: Laboccetta (Polo Sud), non è più con noi, notizie come queste lasciano il segno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo da un flash di agenzia che Jole Santelli non è più tra noi. E' una di quelle notizie che lasciano il segno. Sapevo che da tempo era in guerra contro un male devastante, ma ero convinto, conoscendo il suo carattere e la sua determinazione che la bella Jole avrebbe vinto". Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta ex deputato di Napoli. "Ed invece la cara collega - ha proseguito il presidente di Polo Sud - con la quale per anni ho condiviso molte battaglie in Commissione antimafia, se ne è andata per sempre. Sono sinceramente addolorato e rivolgo affettuose condoglianze a tutta la famiglia Santelli". (Ren)