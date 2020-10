Santelli: Cirio, dolore grandissimo, grande perdita per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un dolore grandissimo. Jole era ed è una persona a cui volevo e voglio molto bene. La sua scomparsa è una perdita personale, ma è anche una grande perdita per il nostro Paese, perché è una persona che ha sempre messo prima il suo territorio, la sua Calabria, il suo impegno istituzionale, prima di qualsiasi altro interesse di partito o politico. Ci mancherà tanto". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, sulla scomparsa di Jole Santelli, governatrice della Calabria. "Prendiamola a esempio di come ci si deve comportare nei nostri ruoli istituzionali - aggiunge Cirio - e anche per ricordare che le altre malattie continuano purtroppo a esistere e questa convivenza con la recrudescenza del Covid ci deve allarmare sulla necessità di mantenere gli ospedali attivi e al servizio della popolazione per ogni patologia”. (Rpi)