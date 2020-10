Sardegna: Giacomo Meloni riconfermato presidente della Cassa artigiana dell'edilizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso la Cassa artigiana dell'edilizia la prospettiva – ha continuato il rieletto presidente – è quella di potenziare sempre di più la collaborazione tra le parti sociali non solo per continuare a fornire un servizio efficace agli iscritti, ma anche per incrementare su tutti i fronti il contrasto al lavoro nero o irregolare, al fine di sradicare dal campo dell'edilizia le "male erbe" che, specie in una difficile fase di crisi come quella attuale, creano concorrenza sleale e sottraggono linfa vitale alle imprese vere, sane e in regola con le normative vigenti". "La Caes è uno straordinario luogo di incontro di rappresentanti di interessi specifici e di parte - ha concluso Meloni - che si ritrovano senza pregiudizi per affrontare assieme i problemi ed assieme individuare le soluzioni possibili. E' il grande 'asso nella manica' che il mondo dell'artigianato edile sardo ha per uscire da questa situazione di crisi". (Rsc)