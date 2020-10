Mostre: al via domani la prima dell'artista saudita Sultan bin Fahad a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 16 ottobre al 10 dicembre rhinoceros gallery ospita Frequency, la prima personale dell'artista saudita, Sultan bin Fahad a Roma. Negli spazi espositivi di rhinoceros, nuovo art hub voluto da Alda Fendi e progettato da Jean Nouvel, sarà possibile visitare le sei installazioni site specific. La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 23, con prenotazione obbligatoria sul sito (www.rhinocerosgallery.com). “Sono convinta che Roma debba avere la capacità di rinnovarsi attingendo alla sua storia e al suo immenso patrimonio artistico, architettonico, culturale. Il futuro è la sperimentazione. Deve essere ispirato da ciò che è stato realizzato nel passato, da lì trarre la sua forza e il suo nutrimento”, ha affermato Alda Fendi. Il concept di rhinoceros art hub è nato pensando ai “Passages di Parigi” di Walter Benjamin, un’opera che racchiude in sé le tensioni di una intera epoca. Queste gallerie coperte – che esistono ancora oggi - compaiono per la prima volta nella Parigi dell’Ottocento, e comprendono insieme i primi esempi di illuminazione elettrica e piccoli hotel, negozi e luoghi di ritrovo come i café, negozi di artigiani e collezioni di importanti antiquari. Così all’interno di rhinoceros è possibile visitare una mostra d’arte – antica o contemporanea – e assistere a una action, vedere un film o imbattersi in un’installazione, ma anche vivere immersi nell’arte, abitare nelle venticinque residenze, mangiare presso Entr’acte – Le Restau de la Galerie e accedere alle terrazze panoramiche con una vista unica al mondo, che va dalla classicità del Palatino, sede dei palazzi degli imperatori al Foro Boario, dove è nata Roma, fino alle preziose cupole del Barocco romano. Nel 2018 nasce rhinoceros, nuovo art hub voluto da Alda Fendi nel cuore di Roma. All’interno di palazzo rhinoceros gli spazi espositivi di rhinoceros gallery, sono svelati al pubblico seguendo particolari impronte lungo i sei piani del palazzo e culminano con un punto di ristoro e la visione dalle terrazze panoramiche. (Res)