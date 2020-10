Sardegna: Giacomo Meloni riconfermato presidente della Cassa artigiana dell'edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'olbiese Giacomo Meloni è stato confermato Presidente della Caes, Cassa artigiana dell'edilizia della Sardegna, ente bilaterale dell'edilizia regionale costituito da Confartigianato Sardegna e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil. L'Ente ha provveduto a rinnovare anche il Consiglio di amministrazione con la nomina di Marco Foddai della Feneal Uil quale nuovo vice presidente. Meloni, 54enne imprenditore edile gallurese, attuale presidente di Confartigianato Gallura, è al terzo mandato alla guida dell'Organismo nato 30 anni fa per assistere, tutelare e formare le imprese e i lavoratori del settore. All'ente aderiscono oltre 2 mila imprese e più di 7 mila lavoratori. "Potenziare la bilateralità per produrre innovazione e aumentare la professionalità di imprese e lavoratori, al servizio del sistema dell'edilizia e per costruire una nuova stagione di sviluppo sostenibile" ha affermato Meloni sottolineando che "stiamo affrontando una delicata situazione economica e sanitaria e abbiamo l'obbligo di affrontare con determinazione e sicurezza questa nuova fase a supporto delle imprese artigiane edili che stanno aggredendo la crisi con tutti i mezzi possibili". (segue) (Rsc)