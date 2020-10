Sardegna: video di insulti contro l'ex amante, due donne denunciate per diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo hanno sbeffeggiato, insultato e poi hanno postato il video sui social network. La vendetta di due amanti, entrambe tradite, finirà nelle aule di tribunale. Entrambe le donne erano innamorate dello stesso uomo, un personal trainer di un piccolo paese del Sulcis ma tutte e due ignoravano che lui aveva rapporti anche con l'altra. La verità è saltata fuori durante una chiacchierata fra di loro che ha portato alla luce il (doppio) tradimento. E così è scattata la vendetta nei confronti del loro ormai ex amanti, esposto, è il caso di dirlo, al pubblico ludibrio sui social network. La boccaccesca vicenda in salsa sulcitana avrà però strascichi legali: le due amanti tradite sono state infatti querelate per diffamazione. (Rsc)