Abruzzo: a Pescara sgomberati da Forze ordine due edifici comunali occupati abusivamente da anni (2)

- "Beni pubblici di notevole valore in mano a vandali per anni - ha commentato il sindaco Carlo Masci - non potevano che subire questa devastazione. Qui c'è stata un'opera sistematica di saccheggio e distruzione, nell'indifferenza più assoluta, mortificando e intimorendo i cittadini perbene che abitano in questa zona, diventata invivibile a causa di queste losche presenze. Ci sarà tempo per accertare come questi figuri siano finiti lì e chi abbia permesso tutto ciò. Oggi abbiamo riportato la legalità in quell'angolo di città, abbiamo eliminato il degrado. I cittadini perbene mi hanno ringraziato, quasi increduli che finalmente il Comune sia intervenuto per tutelarli e difenderli. Voglio ringraziare in particolare il prefetto per la sensibilità e la disponibilità dimostrate in questa vicenda, il questore, il comandante della Polizia municipale., il comando dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e tutte le Forze dell'ordine. (Gru)