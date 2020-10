Covid: Piemonte, 4 decessi e 499 contagiati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quattro decessi e 499 casi di persone positive al test del Covid-19 sono stati registrati oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione. Il totale sale quindi a 4187 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 687 ad Alessandria, 257 Asti, 212 Biella, 402 Cuneo, 385 Novara, 1844 Torino, 226 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Dei 499 contagiati 296 sono asintomatici. Il totale sale così a 40.041: 4690 ad Alessandria, 2204 Asti, 1310 Biella, 4209 Cuneo, 3759 Novara, 20.129 Torino, 1807 Vercelli, 1283 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 335 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 315 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.