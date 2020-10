Napoli: visita istituzionale del prefetto a S. Sebastiano al Vesuvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di S. Sebastiano al Vesuvio per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Salvatore Sannino e dai componenti del Consiglio con i quali ha affrontato le tematiche più rilevanti che interessano il Comune, incontrando anche le locali associazioni di volontariato. Il sindaco ha illustrato le iniziative in atto per migliorare la vivibilità del contesto e per valorizzare il territorio, posto in una posizione privilegiata alle pendici del Vesuvio e affacciato sul golfo di Napoli. Il prefetto si è poi recato presso la locale Stazione dei carabinieri, e successivamente presso il locale reparto carabinieri forestali, incontrando il personale dell’Arma quotidianamente impegnato sul territorio. Il prefetto ha sottolineato l'importanza di garantire la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo per assicurare la sicurezza dei luoghi e l’interesse generale dei cittadini.(Ren)