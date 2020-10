Napoli: allerta meteo arancione, domani scuole, parchi e cimiteri chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito dell'avviso meteo arancione della Protezione civile regionale valido per 24 ore, dalle 18 di oggi e fino alle ore 18 di domani 15 ottobre, avviso non comunicato ufficialmente e tempestivamente alla Protezione civile comunale, l'Unità di crisi del Comune di Napoli si è immediatamente attivata per assumere le conseguenziali decisioni che saranno formalizzate a breve con una apposita ordinanza". L'annuncio è arrivato direttamente da Palazzo San Giacomo: "Domani resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, i parchi, i cimiteri e gli impianti sportivi cittadini". Già a partire dalle ore 18 di oggi mercoledì 14 ottobre saranno chiusi i parchi cittadini compreso l'impianto sportivo del Virgiliano. (Ren)