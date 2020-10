Covid: Borrelli (Verdi), emergenza non penalizzi pazienti affetti altre patologie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrelli ha aggiunto: "Dei dieci previsti ne sono rimasti solo quattro e, come si evince dalla denuncia dell'associazione, sembra siano stati bloccati anche i ricoveri. Ho chiesto ulteriori verifiche di questa situazione che ritengo incompatibile con i principi del nostro sistema sanitario da sempre improntati a farsi carico principalmente delle esigenze di chi soffre di più". Quindi il consigliere regionale della Campania ha concluso: "Ritengo improrogabile la convocazione di un tavolo tecnico che accerti i numeri per garantire questo servizio essenziale in tutta la regione e che coordini la necessità di recuperare posti Covid con quella di non depotenziare gli altri reparti". (Ren)