Covid: a Napoli il contagio cresce di più che in Regione Campania (2)

- Ma non è tutto perché nel grafico ci sono "Zona gialla: area in corso di raffreddamento (Municipalità 1, 2) caratterizzata da un'alta prevalenza dei contagi con riduzione dell'incremento percentuale, zona rossa: area calda (Municipalità 3,4,7) caratterizzata da alta prevalenza dei contagi e alimentata dall'elevato incremento percentuale dei casi". Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha spiegato: "'Questo studio è frutto del lavoro della task force istituita da me e dall'assessore Francesca Menna, visto che dall'Unità di crisi regionale non ci arrivano dati puntuali. Un'analisi che è partita dai ''dati freddi'' che arrivano dalla Regione Campania e che è stata resa possibile incrociandoli con ulteriori banche dati a cui ha accesso l'amministrazione. Uno studio che ci servirà per poter valutare la situazione ed eventualmente prendere anche misure a nostra volta specifiche''. (Ren)