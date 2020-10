Covid: Borrelli (Verdi), convertire padiglioni vuoti del secondo policlinico Napoli in centri dedicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid che stiamo vivendo in Campania ha bisogno di risposte rapide e concrete. Siamo in una fase in cui il virus è ancora sotto controllo, ma il numero dei positivi inizia a salire pericolosamente. Pertanto chiedo alla Federico II di adibire i padiglioni vuoti del Policlinico a centri Covid. In questo momento la priorità è farsi trovare pronti per la seconda ondata, la risposta più efficace è senz'altro quella di utilizzare e riconvertire luoghi già presente e, ad oggi, inutilizzati. E' una richiesta che rivolgo direttamente al presidente della Regione, Vincenzo De Luca". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale dei Verdi: "La gestione De Luca ha consentito alla Campania di evitare il peggio e dobbiamo continuare sulla stessa linea. Non possiamo consentirci il collasso del sistema sanitario e oggi siamo in tempo per prevenire anche le previsioni peggiori. Convertiamo immediatamente i padiglioni vuoti del secondo Policlinico in centri Covid". (Ren)