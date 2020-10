Sardegna: blitz antidroga delle Fiamme gialle nel quartiere Sant'Elia a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un blitz antidroga dei finanzieri del comando provinciale di Cagliari, nel quartiere Sant'Elia del capoluogo sardo, ha portato all'arresto di un giovane cagliaritano di 23 anni (accusato di spaccio di sostanze stupefacenti) e alla denuncia a piede libero di un uomo di 66 anni, originario di Serramanna, che aveva tentato di avvisare lo spacciatore dell'intervento dei Finanzieri. I fatti: i militari, insospettiti da un continuo via vai sospetto di persone nei pressi di un edificio di via Schiavazzi hanno deciso di intervenire, sottoponendo a controllo il pusher intento nello spaccio di sostanze stupefacenti e nel contempo fermando anche un suo complice che rivestiva il ruolo di "vedetta". La perquisizione nei confronti dello spacciatore, senza fissa dimora ma di fatto dimorante a Cagliari, ha permesso di rinvenire 15,7 grammi di eroina, suddivisa in 128 dosi, e 6,2 grammi di cocaina, suddivisa in 48 dosi, oltre a 1.123 euro in contanti. (segue) (Rsc)