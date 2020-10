Covid: Borrelli (Verdi), emergenza non penalizzi pazienti affetti altre patologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid non deve penalizzare oltremodo i pazienti colpiti da altre patologie altrettanto gravi che necessitano di cure continue e indispensabili. E' il caso di coloro che devono ricorrere alle cure della terapia del dolore". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: "Ho ricevuto l'appello dell'associazione Il nodo che ha come finalità la tutela di coloro che non possono giovarsi di cure destinate alla guarigione, ovvero le persone che necessitano di cure palliative e di terapia del dolore, presso l'ospedale Cardarelli. Con l'esplosione dell'emergenza Covid 19, l 'Uoc di Terapia del Dolore e Cure Palliative è stata privata sia dei locali, sia dei presidi assegnati, sia della maggioranza dei posti letto". (segue) (Ren)