Campania: Zinzi (Lega), su laboratori accreditati caos frutto approssimazione De Luca

- "Quanto sta accadendo con i laboratori privati accreditati dalla Regione Campania ad eseguire i tamponi molecolari è lo specchio dell'approssimazione di De Luca, nella gestione dell'emergenza Coronavirus come nella Sanità. Centri senza requisiti, liste di attesa, nessun tetto fissato per i costi e per i tempi di esecuzione degli esami. La lista divulgata ieri dall'unità di crisi in tutta fretta, oltre ad essere incompleta è piena di errori macroscopici che non fanno altro che generare caos e preoccupazione nei cittadini. De Luca faccia chiarezza subito". Lo ha affermato il capogruppo Lega in consiglio regionale, Gianpiero Zinzi (Ren)