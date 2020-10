Molise: Recovery fund, M5s richiede Consiglio monotematico per progetti da candidare al finanziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il Movimento cinque stelle le priorità sono chiare: infrastrutture, fisiche e digitali, lavoro e sanità, ma anche innovazione, scuola e formazione, ambiente. Macrotemi che comportano impegni e soluzioni sui principali asset regionali come il turismo, solo per fare un esempio. Il tutto, con un doppio obiettivo: migliorare la vivibilità della nostra regione e potenziarne l'attrattività. Il Molise e l'Italia hanno un'occasione unica per riprendersi dalla crisi legata al Covid e rilanciare l'economia. Un'occasione da cogliere al volo con la collaborazione di tutti per il bene comune. La seduta sul monotematico si terrà entro i prossimi 20 giorni come previsto dal Regolamento del Consiglio regionale", concludono i M5s. (Gru)