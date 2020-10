Sardegna: Isola presente alla Ttg travel experience di Rimini, assessore Chessa, "occasione per ripartire"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Sardegna è presente alla 57ma edizione della Fiera "Ttg travel experience", che si svolge, nel quartiere fieristico di Rimini, da oggi a venerdì 16 ottobre. Una manifestazione, riservata esclusivamente agli operatori (oltre 2.000 da tutto il mondo, tra enti, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie di trasporto, strutture ricettive, servizi per il turismo), che rappresenta un consueto punto di riferimento per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo, con un programma di 150 eventi, tra convegni, seminari formativi e conferenze, dove esperti, aziende ed operatori si confrontano. Per gli operatori dei Paesi impossibilitati a raggiungere l'Italia è stato garantito l'incontro con gli espositori attraverso una piattaforma digitale. L'area dedicata alla Sardegna si estende per circa 300 metri quadri ed ospita 24 operatori turistici, soprattutto hotel, ma anche tour operator, centri benessere e termali, aziende che si occupano di servizi turistici e di wedding. (segue) (Rsc)