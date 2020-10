Napoli: Sarracino (Pd), de Magistris ha poche argomentazioni non scendo su suo terreno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non scendo sul terreno del sindaco, non ha molte argomentazioni se parla dell'età". Risponde così a Luigi de Magistris il segretario provinciale del Pd Marco Sarracino, intervenendo a Radio Crc Targato Italia nella trasmissione 'Più di Così' condotta da Antonio Esposito e Taisia Raio e in onda da lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16. Sullo stato e sulle scelte del suo partito Sarracino ha ricordato "veniamo da mesi in cui abbiamo unito il Pd molto più di prima. Lo dimostrano le regionali e le comunali con vittorie tra realtà importati. Il nostro partito sta compiendo un lavoro di profonda umiltà, abbiamo ammesso i nostri errori e stiamo riacquistando fiducia anche nei piccoli comuni". (Ren)