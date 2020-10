Covid: D'Amore (Asl Na2), situazione sotto controllo dentro e fuori ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'Amore ha aggiunto: "La movida in provincia non è da sottovalutare dal 12 agosto abbiamo avuto un ingresso elevato di positivi in Campania, questi in parte sono stati individuati grazie all'ordinanza del presidente De Luca, infatti all'aeroporto abbiamo intercettato più di tremila positivi, tutti giovani che avevano avuto contatti con loro coetanei, abbiamo la dimostrazione di come il contagio sia stato trasmesso da loro ai più anziani". Quindi il direttore generale dell'Asl Napoli 2 ha poi concluso con un appello: "le regole vanno rispettate, la mascherina può essere un nuovo gadget alla moda, non deve essere indossata coprendo solo il mento e soprattuto bisogna mantenere il distanziamento". (Ren)