Campania: Malafronte (florovivaisti), chiudere cimiteri per Ognissanti ulteriore danno per nostra categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura dei cimiteri per il ponte di Ognissanti rappresenterebbe un ulteriore danno in termini economici per la nostra categoria. Tutto il nostro comparto sta già facendo i conti con il quasi azzeramento degli eventi, la contrazione del wedding e una generale diminuzione del volume d'affari che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di tantissime aziende e cooperative". Così Vincenzo Malafronte, presidente del Consorzio produttori florovivaisti campani. "In questi giorni molti colleghi – ha continuato Malafronte - ma anche tanti commercianti stanno contattando la nostra segreteria preoccupati per un'eventuale decisione dei sindaci della Campania di chiudere, proprio nei giorni del ponte di Ognissanti, i cimiteri comunali. Una decisione che rappresenterebbe un ulteriore danno per tutta la nostra filiera. Lungi da noi voler sminuire la gravità della situazione. Siamo consapevoli che la curva del contagio è in ripresa, ma chiudere tutto può essere la soluzione più semplice, ma non certo la migliore". Malafronte ha sottolineato anche come "in questi mesi nel settore florovivaistico non si è registrato nessun caso di covid 19, perché abbiamo rispettato le regole e osservato tutte le norme di sicurezza". (segue) (Ren)