Sardegna: ospedali Covid vicini al "tutto esaurito", a Cagliari via Urologia per liberare nuovi posti letto

- Sono i 164 ricoverati (di cui 26 gravi) nei reparti Covid degli ospedali sardi, un numero in costante ascesa (erano 101 di cui 19 in terapia intensiva due settimane fa) che però preoccupano per la tenuta del sistema sanitario isolano. L'allarme lo lancia il sindacato Anaao-Assomed che raccoglie i medici ospedalieri: se il tasso di crescita dei ricoverati rimarrà questo o se crescerà in maniera esponenziale come sta accadendo in alcuni paesi europei si rischia di far andar in tilt gli ospedali dell'Isola. (segue) (Rsc)