Sardegna: "no" di Cagliari ad ampliamento a 72 comuni della Città metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cagliari dice "no" all'ampliamento della Città metropolitana che, con la riforma degli Enti locali che arriverà in tempi brevi in Consiglio regionale e alla quale ha già dato il via libera la Commissione autonomia, passerà da 17 a 72. Un allargamento dei confini che non piace all'amministrazione comunale del capoluogo sardi. Ieri l'assemblea civica ha approvato all'unanimità due ordini del giorno, uno di Fratelli d'Italia, l'altro della minoranza di centro-sinistra. Col primo il sindaco di Cagliari (che è anche primo cittadino metropolitano) si impegna a "interloquire con i presidenti di Regione e Consiglio regionale affinchè si modifichi l'attuale proposta di allargamento del territorio metropolitano anche attraverso forme di consultazione popolare delle comunità e si eviti il commissariamento della Città metropolitana di Cagliari". Inoltre, nel caso l'allargamento a 72 comuni venga comunque approvato, si chiede di concerto con la Regione di individuare "strumenti, modalità, funzioni e risorse finanziarie necessarie alla gestione della Città metropolitana qualora venisse allargata con la partecipazione di nuovi comuni". (segue) (Rsc)