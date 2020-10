Sardegna: blitz antidroga delle Fiamme gialle nel quartiere Sant'Elia a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sostanze stupefacenti e l'intera somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro. Lo spacciatore è stato così tratto in arresto per il reato di spaccio ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio che si terrà il prossimo 23 ottobre. Il 66enne, invece, è stato deferito a piede libero all'autorità giudiziaria per concorso nel reato di spaccio. Nel corso dell'anno, la Guardia di finanza di Cagliari ha segnalato alla Prefettura 177 soggetti (di cui 8 minori), denunciate alla autorità giudiziaria 29 persone, arrestati 26 spacciatori (di cuiun1 minorenne) e sequestrati 13,3 chilogrammi di cocaina, 4,2 chilogrammi di marijuana, 10,58 chilogrammi di hashish, 57,6 grammi di eroina, 153 grammi di sostanze psicotrope e 15 spinelli. (Rsc)