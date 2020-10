Molise: Recovery fund, M5s richiede Consiglio monotematico per progetti da candidare al finanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto e ottenuto un Consiglio monotematico sul Recovery fund per consentire all'assemblea regionale di riappropriarsi del ruolo di indirizzo che le è proprio per Statuto, ma anche e soprattutto per stabilire le priorità, i progetti e le idee da candidare al finanziamento, insomma quelli che la giunta regionale dovrà portare ai tavoli nazionali per rilanciare il Molise". Così il gruppo consiliare del M5s nell'Assemblea regionale molisana. "Nei prossimi mesi dall'Unione europea - hanno spiegato - arriveranno risorse economiche di portata storica. Per rispetto dei cittadini e delle loro difficoltà, ma anche per amore della nostra terra, riteniamo doveroso ragionare insieme a tutte le forze politiche presenti in Consiglio sugli obiettivi da raggiungere per impiegare al meglio queste risorse e renderle strategiche per lo sviluppo della Regione". (segue) (Gru)