Covid: a Napoli il contagio cresce di più che in Regione Campania

- "A partire dal 1 agosto, come atteso, è stata osservata una seconda ondata di contagi da Covid-19. La città di Napoli ha una velocità di crescita superiore rispetto a quella regionale. La media dell'età cresce progressivamente con l'aumento dei contagi (il contagio si trasferisce dai soggetti giovani agli anziani)". Lo ha reso noto il Comune che ha diviso la città in zone rese graficamente: "Zona verde "area fredda" (Municipalità 5 - 10) caratterizzate da bassa prevalenza cumulativa dei contagi e da un incremento percentuale non significativo (il Vomero si conferma una municipalità a basso incremento), zona arancione area in corso di riscaldamento (Municipalità 6, 8 e 9) con prevalenza bassa dei contagi ma con un incremento percentuale in aumento. Rispetto alla prima ondata nelle municipalità Chiaia , Posillipo e Centro Storico (Avvocata – Montecalvario) si osserva un minore incremento di contagi". (segue) (Ren)